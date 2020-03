Xiaomi annuncia Mi 10, Mi 10 Pro e Mi 10 Lite 5G

Xiaomi annuncia oggi i nuovi dispositivi della sua popolare gamma di smartphone della famiglia Mi – Mi 10, Mi 10 Pro e Mi 10 Lite 5G – insieme a cinque nuovi prodotti che vanno ad ampliare l’ecosistema. Per la prima volta in assoluto, ogni dispositivo della nuova gamma flagship di Xiaomi è 5G-ready, per abilitare la prossima generazione alla connettività mobile.

I nuovi prodotti dell’ecosistema di Xiaomi includono invece Mi AIoT Router AX3600, Mi AIoT Router AC2350, Mi TV 4S 65”, Mi Air Purifier 3H e Mi True Wireless Earphones 2.

Vi segnaliamo che se alcuni materiali non sono presenti nella cartella stampa è perché non sono ancora disponibili. Vi faremo avere tutte le informazioni nelle prossime settimane in concomitanza con l’arrivo di questi prodotti sul mercato italiano.

Mi 10 e Mi 10 Pro

A partire dal 7 aprile, Mi 10 Pro sarà disponibile in Italia nelle colorazioni Alpine White e Solstice Grey, nella versione 8GB+256GB al prezzo di 999,99€, mentre Mi 10 nelle versioni 8GB+128GB e 8GB+256GB, nei colori Twilight Grey e Coral Green, rispettivamente al prezzo di 799,99€ e 899,99€.

Data l’emergenza coronavirus, le vendite di entrambi i dispositivi partiranno online sui canali ufficiali di Xiaomi Italia e Mi Store Italia, su Amazon e sulle principali catene di distribuzione. A seguire, saranno presenti anche in tutti i negozi fisici presenti sul territorio: Mi Store, principali catene di elettronica di consumo e presso i principali operatori telefonici.

Inoltre, per tutti coloro che decideranno di pre-ordinare online i dispositivi, dal 28 marzo al 6 aprile, sarà possibile ottenere anche le nuove Mi True Wireless Earphones 2 con l’acquisto di Mi 10 e il Mi Smart Sensor Set con Mi 10 Pro.

Infine, chi attiverà Mi 10 o Mi 10 Pro tra il 7 aprile e il 6 maggio, avrà la possibilità di accedere a un servizio premium di assistenza post-vendita, i cui dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni...