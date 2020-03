Grande Fratello Vip 2020 : Fernanda Lessa minaccia Antonella Elia

«Se non avessi fatto terapia ora non saresti viva». Il rapporto tra le due è fatto da litigi fortissimi, spesso per motivi futili, come ad esempio un pacco di biscotti. In un confronto diretto nella diciottesima puntata del Grande Fratello Vip 2020,se ne sono dette davvero di tutti i colori fino ad arrivare alle minacce. Alfonso Signorini invita Antonella Elia e Fernanda Lessa per un faccia a faccia finale prima di scoprire il verdetto del televoto. Dall’altra parte la Lessa non ha alcuna intenzione di farsi mettere i piedi in testa.

«Fernanda è infida e fa paura, è brutta e cattiva», dice Antonella, «Sono felice di essere in nomination con lei perché una di noi due deve uscire», ribatte la Lessa. Alfonso le stuzzica e chiede a Fernanda di commentare ancora, ma lei dice che quello che pensa non si può dire in fascia protetta, poi però ci ripensa: «Vai a farti curare Antonella!», «lei è già in cura, ma senza risultati», «Questo lo dice lei, non ha conosciuta prima. Lo psicologo mi ha aiutata tanto, se non avessi fatto terapia – continua la Lessa – non saresti viva». «Ma vi rendete conto – si lamenta la Elia – mi minaccia!». In realtà quello che ha detto la Lessa non è molto chiaro, perchè potrebbe anche aver detto «se non avessi fatto terapia non sarei viva».