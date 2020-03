Matrimonio rimandato, Enzo Miccio rassicura: Nulla andrà perduto. Si possono chiedere rimborsi

In un'intervista esclusiva a Fanpage,, wedding planner che da oltre vent'anni si occupa di organizzare cerimonie, spiega da cosa partire e come affrontare il rischio di dover rimandare il proprio matrimonio a causa dell'emergenza da Coronavirus. "Mettere a rischio il giorno più importante della propria vita, capire che è in bilico, non sapere se si può fare o se si può fare come lo avevano sognato, è un qualcosa che mi fa soffrire, perché faccio questo mestiere da 20 anni ed è la mia missione" spiega Enzo Miccio e sui matrimoni non imminenti consiglia di attendere e non lasciarsi prendere dal panico "Io ho sempre detto che il mio compito non è solo quello di infiocchettare un bel posto e far sì che tutto sia bello, ma è anche quello di rassicurare le mie clienti. Le spose che si affidano a me hanno bisogno di essere prese per mano e accompagnate verso il loro giorno più bello, io sto dicendo loro “ragazze non facciamo prendere dal panico”, non prendiamo decisione troppo affrettate".

Il rischio, spiega il noto wedding planner, è che, rinunciando a date ancora non compromesse, si vada a creare un sovraffollamento in mesi come ad esempio settembre: "Direi a tutte le spose d'Italia di pensarci bene perché intorno alla Wedding Industry gira un mondo incredibile, basti pensare alle società di catering, ai fioristi, alle derrate alimentari, alle location stesse".

Ma per quei matrimoni che devono per forza essere rinviati nulla è perduto, rassicura Enzo Miccio: "Verrà ripreso in mano tutto il progetto. Se qualcuna ha già stampato gli inviti si possono fare delle call, ad esempio, evitando magari di supportare ulteriori spese", trattandosi di una emergenza straordinaria, inoltre sarà possibile richiedere rimborsi, che siano di biglietti aerei o delle camere prenotate per gli ospiti.

Su quali siano i primi step da affrontare, Enzo Miccio spiega: "Un vestito pensato per aprile non si può mettere a luglio o per lo meno non esattamente allo stesso modo e con tutti gli accessori. Poi arriva la scelta del menù, magari ad aprile era stato deciso il pranzo, perché ovviamente le giornate sono ancora un po' più corte e il clima è mite. In estate sarà di pomeriggio, quindi ci sarà una cena. Sono cose che vanno sistemate a livello progettuale. Ma di questo me ne devo occupare io, non è un loro pensiero".

Insomma, conclude Enzo Miccio: "Quello che mi sento di consigliare alle spose che non avevano previsto una consulenza, non per spezzare una lancia a mio favore, ma proprio considerando la difficile situazione, è di farsi aiutare. Abbiamo una rete di contatti, in pochissimo tempo cerchiamo di trovare un'altra data, un'altra location, un altro fornitore, qualora quello scelto sia troppo impegnato o non possa garantire lo stesso servizio".