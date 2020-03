Non è mai troppo tardi : A 70 anni Corinne Clery è di nuovo innamorata

L'attrice francese Corinne Cléry ha voluto rilasciare un'interessante intervista al settimanale "Today". Qui si è concentrata su diversi argomenti, ma in particolare ciò che ha fatto rumore è stato l'annuncio di un nuovo fidanzamento. Una notizia che renderà sicuramente felici tutti i suoi fan. Ma prima di parlartene, bisogna dire che anche la donna ha parlato del suo grande rimpianto, cioè della relazione non idilliaca con suo figlio. E ha confessato di aver commesso errori. “Con mio figlio ho sbagliato. Ho cercato di dare a mio figlio più amore possibile, ma essendo arrabbiato con me, devo aver sbagliato. Sai, ero una madre-figlia. Mi dispiace che ci sia stata una rimozione. Per me è una cosa dolorosa. Ma la porta non è chiusa per lui ", ha detto Corinne. Il che raccontava anche del passato inedito, degli aneddoti sui suoi vecchi amori e soprattutto del tradimento di suo marito Paolo Pazzaglia.

L’uomo la tradì con Isabella Ferrari: “Sì, beh. Io ero impegnatissima per lavoro e ci vedevamo la domenica. Lui incontrò questa bellissima ragazza, capisco che uno possa aver perso la testa. Sul momento rosicavo, anche se avevo cominciato a vedere uno”, ha dichiarato Cléry.

Ma ecco che arriva la rivelazione privata sul suo nuovo partner. Secondo l'attrice transalpina, il suo nuovo amore non è noto nel mondo dello spettacolo e non è molto giovane. "Non è un personaggio famoso ... né un toyboy! Non sto più con Angelo Costabile. È stata una storia molto bella per me, ma abbiamo 28 anni di differenza, ho molti difetti ma non sono un idiota. Ora sono interessato a un'altra persona ... è stata una storia nuova di zecca per un mese ... Non è una persona famosa ed è vicina alla mia età ", ha rivelato Corinne Cléry, 70 anni. Ma non voleva fornire ulteriori indizi sul suo nome o sul tipo di lavoro che fa.