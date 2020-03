iorestoacasa.delivery : il sito a scopo totalmente benefico per fare la spesa da casa

iorestoacasa.delivery mira a riunire negozi di quartiere, negozi che non sono attivi nel commercio elettronico o non molto forti in questo settore, in un'unica piattaforma. Sono attività, in questo momento, nella più grande sofferenza, ma, proprio per le loro piccole dimensioni e per le radici territoriali, possono essere una grande risorsa. L'uso è molto semplice: chi ha bisogno di qualcosa può fare una ricerca per codice postale e / o per categoria di prodotto. Mentre le realtà commerciali che offrono servizi di consegna a domicilio possono iscriversi gratuitamente e senza dover pagare percentuali sulle vendite. L'idea di questa piattaforma è venuta al team di Ennevolte, che in modo totalmente GRATUITO l'ha creata e la sta espandendo.