Bethesda e altre aziende del gaming industry unite per supportare la Croce Rossa italiana

Bethesda Softworks, CD PROJEKT RED, Koch Media, Logitech, Milestone, MSI uniscono le forze in questo momento di allerta nazionale a causa dell'epidemia di coronavirus per sostenere la Croce Rossa italiana e il costante impegno di migliaia di volontari e operatori nell'emergenza in corso .

In collaborazione con il

Croce Rossa Italiana sta gestendo in sicurezza il trasporto dei pazienti verso e tra le strutture sanitarie di competenza, attraverso l’uso dei mezzi speciali di alto biocontenimento predisposti in caso di emergenze sanitarie come questa. Oltre all’attività di emergenza, però Croce Rossa continua a stare accanto alle persone più vulnerabili che sono in casa. Inaugurando il Tempo della Gentilezza, la CRI ha intensificato tutti i servizi per i più fragili come la spesa a domicilio, il trasporto infermi, la consegna dei farmaci e dei beni di prima necessità.

A partire da oggi, fino al 3 Aprile, sarà possibile donare attraverso la piattaforma Tiltify a questo link:

In base all’evolversi della situazione verrà valutato se estendere il periodo della campagna.

Numerosi content creator di Twitch da oggi fino al 3 aprile (

la lista) supporteranno l’iniziativa, ogni donazione effettuata attraverso i loro canali verrà devoluta alla campagna. Durante la durata della stessa, verranno effettuati giveaway di diversi giochi e/o prodotti forniti dai vari publisher e aziende che hanno aderito all’iniziativa tramite i canali Twitch sopra indicati.

Chiediamo a tutti voi di supportare la nostra iniziativa, un piccolo gesto per aiutare la nostra comunità e tornare alla normalità al più presto possibile.