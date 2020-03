Marika Fruscio e Maurizio Battista attaccano Barbara D'Urso: Irritante, basta con le pagliacciate

Marika Fruscio non ci sta e non apprezza minimamente le feste e i canti sui balconi dato che stanno morendo oltre 6mila persone e oltre 60mila sono in lotta contro il Covid-19 in Italia. Canti e feste sui balconi che stanno avendo ampio risalto e spazio in tv a Mediaset da Barbara D'Urso, scatenando polemiche e critiche in Rete.

In un'intervista al sito iGossip.it ha dichiarato: "Penso che fare le pagliacciate sui balconi in questo momento sia di cattivo gusto e non rispettoso nei confronti di chi vive situazioni drammatiche. Condanno anche chi promuove le baracconate. Mi immedesimo nel dolore degli altri e mi darebbe fastidio se il mio vicino cantasse e suonasse, come se partecipasse ad una festa di rione. Questa non è una festa… è una guerra dove la gente muore! Per ogni cosa c’è il suo tempo. Questo non è tempo né di cantare né di suonare, né di ridere né di fare show per avere dieci minuti di popolarità da quella lì (che non sto a fare il nome perché mi irrita solo a pronunciarlo). Penso che la cosa più giusta sia pregare… allora sì. Sui balconi a pregare".

Anche il comico Maurizio Battista ha attaccato Barbara D'Urso su Instagram Story: “Passi la prima settimana, i primi giorni, ma stiamo vivendo un dramma, co’ ‘ste canzoni avete rotto il ca**o”. Maurizio Battista ha attaccato frontalmente Live-Non è la D’Urso, che domenica sera ha dato spazio a svariati episodi ludici sparsi per l’Italia.

“Siete come i runner”, ha detto l’attore romano nel corso di una diretta social. “Si parla di pagliacciate. Per uno che muore, ci sono famiglie che soffrono. Questi fanno la festicciola. Qui non c’è un ca**o da ride. Servirebbe un lutto nazionale. Pensi di alimentare il coraggio con queste cose? La D’Urso vive da un’altra parte. Prima parla coi dottori e poi fa fare le cantate. Ma dove viviamo? Sulla luna? Basta, lo proibirei”.