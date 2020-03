GF VIP, Adriana Volpe : il suocero è morto per il Coronavirus

Adriana Volpe rompe il silenzio dopo il lutto e l'abbandono del "Grande Fratello Vip". Suo suocero è morto dopo essere stato infettato dale ha deciso di rivolgersi a tutti i follower e le persone che le erano vicine con un post su "Instagram". Per due giorni è tornata dal. Ai suoi compagni di stanza, al momento della partenza, non aveva chiarito il motivo della sua uscita dal gioco : «In questo momento è veramente difficile per me trovare parole per esprimere ciò che ho dentro Il cuore. Ma è proprio da lì che parte il mio immenso GRAZIE per tutto il calore, l’affetto la solidarietà che mi state dimostrando. È incredibile e prezioso. Il nostro mondo è in ginocchio, ma dobbiamo essere fermamente convinti che andrà tutto bene. Vi chiedo una preghiera per la mia famiglia».

Immediatamente tra i commenti le condoglianze, molti dei personaggi dello spettacolo hanno dato una parola gentile per consolarla. Adriana Volpe improvvisamente lasciò il reality show, ma erano passati giorni da quando era stata aggiornata nel confessionale sulla salute di un parente. Aveva salutato i compagni di stanza in lacrime, ringraziandoli per l'affetto degli ultimi 70 giorni e raccomandandoli di essere forti, ma non aveva detto altro : «Volevo ringraziare ognuno di voi perché in questo viaggio mi avete dato tantissimo. Ho fatto di tutto per rimanere qua e per credere al messaggio “Andrà tutto bene”. Vi volevo salutare uno a uno. Devo veramente uscire perché il ruolo di mamma, di moglie… Ho delle cose da risolvere veramente importanti. Siate forti e dite una preghiera per me», aveva detto in giardino. Adriana Volpe ha perso il suocero a causa del coronavirus. Ernesto Parli, il padre del marito Roberto, è morto nelle scorse ore all’età di 76 anni. Era noto nel mondo dello sport perché aveva ricoperto il ruolo di presidente della società calcistica del Chiasso tra la metà degli anni 70 e l’inizio degli 80, portando la squadra in Serie A. Adriana Volpe ha abbandonato il reality all’improvviso, ma erano giorni che veniva aggiornata in confessionale sullo stato di salute di un suo parente.