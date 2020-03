Il nuovo disco Chromatica consacra il cambio di look di Lady Gaga

Lady Gaga, per il lancio del suo nuovo disco Chromatica che uscirà il prossimo 10 aprile. Circondata da centinaia di telecamere, la cantante Cavi elettrici, accessori robotici e cip elettronici: è questo il nuovo di look scelto da Stefani Joanne Angelina Germanotta, in arte, per il lancio del suo nuovo discoche uscirà il prossimo 10 aprile. Circondata da centinaia di telecamere, la cantante si è immersa in un set distopico volendo in questo modo sottolineare la sua totale sottomissione ai paparazzi, completamente nuda di fronte alla vorace curiosità degli obbiettivi, un abbandono che sa quasi di rivincita, un sacrificio volontario sull'altare della fama. A ritrarre Lady Gaga “moloch cibernetico” nel servizio pubblicato su Paper Magazine è stato l'artista belga Frederick Heyneman che nel suo studio ha completamente ricostruito in 3D l'intero corpo dell'artista per avere un avatar digitale della Germanotta da utilizzare nei video che accompagneranno a breve il lancio del nuovo album . Ai giornalisti del magazine di New York che l'hanno intervistata nel corso dello shooting Lady Gaga ha voluto sottolineare la sua lotta contro la fibromialgia che le causa continui dolori. Sarà forse anche per questo che la nuova versione di Lady Gaga si presenta come un automa, quasi a esorcizzare i traumi vissuti in gioventù e la tribolazione della malattia

Il nuovo disco, interamente registrato nella sua casa di Los Angeles un tempo di proprietà del compositore e chitarrista statunitense Frank Zappa, sfiderà anche il Coronavirus visto che la data del release non è stata ancora posticipata. La stessa Lady Gaga tramite le sue bacheche social ha anche recentemente vestito panni sibillini e profetici avendo dichiarato di aver parlato con il Padre Eterno dichiarando che presto ce ne saremo liberati mentre dal 14 marzo si è voluta imporre un regime di auto isolamento avendo scelto la via della quarantena per evitare contagi anche e soprattutto alla luce del suo precario stato di salute. Tra i pezzi inclusi nel sesto album della cantante prodotto da BloodPop (già coautore di Joanne) anche la canzone Stupid Love la cui anticipazione è stata rilasciata gratuitamente nel web lo scorso 28 febbraio e che in breve tempo ha già abbondantemente superato 40 milioni di visualizzazioni. Curiosamente, proprio questo brano ha interrotto pochi giorni fa una delle ultime conferenza stampa del governo Conte quando un giornalista ha lasciato inavvertitamente acceso il suo cellulare nel quale era stata caricata l'ultima di Lady Gaga come suoneria suscitando l'ilarità dei presenti e diventando motivo di notizia nella notizia.

Stupid Love in qualche maniera segna il ritorno al filone dance-pop dell'artista con toni decisamente elettronici e forti influenze dance e disco mentre il video presenta sfumature post apocalittiche con uno scenario da inferno dantesco nel quale le comparse che circondano Lady Gaga inscenano una danza magica, quasi tribale, vestiti con abiti post punk. Tema e ritmi di Stupid Love non possono non ricordare una delle canzoni più celebri del repertorio della Germanotta quel Poker Face, autentico tormentone planetario sull'abilità di bluffare in amore, uscito nel 2008 nel suo album d'esordio The Fame. Questo pezzo nel 2015 ha ricevuto il Digital Diamond Award dalla RIAA (Recording Industry Association of America trad. Associazione Americana dell'Industria Discografica) per aver abbattuto il muro delle 10 milioni di copie digitali vendute. Anche il brano Bad Romance primo singolo della cantante statunitense, altra hit mondiale che a sua volta nel 2014 ricevette il Digital Diamond Award, richiama nel titolo e nei toni il nuovo pezzo di Chromatica visto che il testo esplora tutti quei sentimenti e quei pensieri derivati dall'esperienza di una storia d'amore “avariata”.

L'amore depresso, sofferente e difficile è in qualche modo il motore che muove la discografia di Lady Gaga che ha sempre voluto mettere la sue esperienze pregresse al servizio dell'arte cercando di trasmettere ai suoi fan anche la forza con la quale ha superato alcune fasi difficili della sua vita coincise con storie d'amore travagliate nonostante ad oggi risulti felicemente fidanzata con il suo nuovo partner Michael Polanski.