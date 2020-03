Tragico incidente sul lavoro a Pontecagnano Faiano: muore un 27enne

Muore al lavoro a Pontecagnano Faiano. Un ragazzo di 27 anni è stato sopraffatto mentre svolgeva le sue funzioni in una compagnia locale, da un rotolo di carta. I sanitari intervennero sul posto, che furono solo in grado di accertare la morte del giovane. I carabinieri stanno recuperando la dinamica dell'incidente. Un altro ragazzo di 27 anni di Pontecagano Faiano è morto sul lavoro. La notizia intorno alle 16.30. Sul posto sono presenti due ambulanze Vopi con gli operatori sanitari e i carabinieri, che attendono il magistrato. Le dinamiche dell'incidente non sono ancora chiare.