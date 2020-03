Alimenti e integratori naturali che bruciano i grassi - Per perdere peso, ogni persona ha bisogno di bruciare più calorie di quelle che assume. Alcuni brucia grassi naturali, possono aiutare il corpo a consumare più grassi aumentando il metabolismo o riducendola fame. Per bruciare i grassi, però la persona non può affidarsi al singolo alimento o integratore, occorre anche ridurre l'apporto calorico totale e aumentare i livelli di attività fisica.

Tuttavia,quando fanno parte di una dieta e uno stile di vita salutari, i giusti brucia grassi possono aiutare ad accelerare la perdita dipeso. Alcuni potenziali brucia grassi naturali o farmaceutici, hanno delle prove che supportano la loro efficacia. Quali sono i consigli per utilizzarli e quali sono gli altri modi naturali per perdere peso?

Proteine - Le proteine possono aiutare l'ossidazione dei grassi e la perdita dipeso in vari modi. Ad esempio, il consumo di cibi ricchi di proteine??possono aumentare il senso di sazietà per un periodo molto lungo. Le proteine ??possono anche aumentare il metabolismo, consentendo al corpo di bruciare i grassi in modo più efficiente.

Alcuni alimenti ricchi di proteine hanno meno calorie rispetto ai cibi ad alto contenuto di carboidrati. Ad esempio, 120 grammi di spaghetti cotti preparati in modo semplice, apportano 296 Kcal e 7,19 grammi di proteine mentre due uova sode 155 Kcal e 12,58 grammi di proteine.Una recensione di diversi studi condotta nel 2012, ha scoperto che dopo aver perso peso, adottare una dieta povera di proteine aumenta il rischio di riacquistare i chili persi. Per aumentare la perdita di peso, numerose fonti raccomandano l'assunzione giornaliera di 1-2 grammi di proteine per Kg di peso corporeo. Per massimizzare la perdita di peso occorre scegliere proteine a basso contenuto calorico, per esempio preferire il pollo magro, il pesce e le proteine vegetali ed evitare di consumare eccessive quantità di carne rossa, cibo fritto o alimenti con aggiunta di olio, grassi animali e burro.

Polifenoli - I polifenoli sono sostanze chimiche molto presenti negli alimenti, in particolare nella frutta e nella verdura. Alcune ricerche,suggeriscono che gli alimenti ricchi di polifenoli possono aiutare a perdere peso. Uno studio del 2011, ha scoperto che una dieta ricca di polifenoli può aiutare la perdita di peso per via della loro interazione con i batteri intestinali, specialmente combinando gli alimenti ricchi di polifenoli con un regime dietetico a basso contenuto di probiotici. Altri studi specifici sugli alimenti ad alto contenuto di polifenoli come la curcumina, hanno dimostrato un'associazione con la perdita di peso. Ad esempio, una ricerca del 2015, ha scoperto che l'assunzione di integratori a base di curcumina aumenta la perdita di peso molto più del placebo sia nelle persone in sovrappeso che con sindrome metabolica. Alcuni alimenti ad alto contenuto di polifenoli sono le mele, pere, pompelmi, tè verde,curcuma, spinaci, broccoli e vino rosso.

Caffeina - La caffeina è una sostanza stimolante che può aumentare il metabolismo. Tuttavia, uno studio del 2008, ha dimostrato che la caffeina può avere maggiori effetti sul metabolismo più di quanto gli scienziati erano a conoscenza fino a quel momento. Sono state seguite 47 persone finlandesi che hanno consumato caffè tutti i giorni per un mese e nel mese successivo hanno smesso. E' stata trovata un'associazione tra il caffè e 115 metaboliti. Occorre però scegliere opzioni meno caloriche quando si decide di perdere peso,evitando dolcificanti, latte e creme ipercaloriche.

Probiotici - I probiotici sono costituiti da batteri e lieviti vivi che apportano numerosi benefici alla salute. Molti alimenti sono ricchi di probiotici tra cui lo yogurt e i cibi fermentati come il kimchi, icrauti e il tempeh. I probiotici sono disponibili anche come integratori alimentari. L'apparato digerente ospita miliardi di batteri. Alcuni studi, suggeriscono che il consumo di probiotici può aiutare ad equilibrare il rapporto fra i batteri buoni e dannosi nell'intestino e favorire la digestione. Per alcuni autori, anche i batteri buoni che vivono nell'intestino hanno un ruolo nel metabolismo e nella perdita di peso. Tuttavia, una revisione sistematica del 2015, non ha trovato dati per supportare l'ipotesi che il consumo di probiotici abbia un effetto significativo sulla perdita di peso, tanto da concludere con la necessità di ulteriori studi.

Tè verde - Il tè verde contiene caffeina, una sostanza che può stimolare il metabolismo umano e polifenoli antiossidanti. Alcuni studi, hanno dimostrato un lieve aumento della perdita di peso tra le persone che consumano regolarmente tè verde. Tuttavia, una revisione sistematica del 2012, ha sottolineato che la perdita di peso non è statisticamente significativa e ha dimostrato che il tè verde non ha nessun ruolo nel mantenimento del peso successivo.

Frutta - Il desiderio di ''dolce'' è un grande ostacolo alla perdita di peso per molte persone. Può essere superato mangiando la frutta fresca, in modo da ridurre l'apporto di calorie.

Preloading - Alcune ricerche, hanno indicato il preloading un'utile aiuto per le persone che vogliono perdere peso. Consiste nel consumare cibi o bevande dense e ipocaloriche prima del pasto principale in modo da aumentare il senso di sazietà e mangiare di meno. Uno studio del 2011, ha riscontrato negli adulti obesi sottoposti a preloading con il pompelmo, succo di pompelmo o acqua, prima dei pasti un ridotto apporto di calorie totali giornaliere.

Farmacie integratori brucia grassi - Diversi farmaci e integratori favoriscono la perdita di peso, ne esistono tre principali categorie.

1. Farmaci stimolanti, contenenti caffeina e altre sostanze ad effetto stimolante, capaci di accelerare il metabolismo e aiutare le persone a perdere peso. Possono causare l'aumento della frequenza cardiaca,ipertensione e a volte complicanze derivate dal consumo eccessivo di caffeina;

2.Supplementi dietetici, sono elaborati con ingredienti capaci di favorire la perdita di peso. Molti integratori alimentari contengono polifenoli e altri composti chimici che incrementano il metabolismo.L'efficacia di questi ingredienti è variabile e sono pochi gli studi condotti sugli integratori;

3.Farmaci dimagranti approvati dalla Food and Drug Amministratio (FDA) negli Stati Uniti. Alcuni di questi farmaci sono anche in commercio nell'Unione Europea come l'Orlistat, capace di ridurre l'assorbimento di grassi nel corpo umano, Liraglutide che riduce il senso di fame e aiuta le persone a sentirsi più sazie rapidamente, usato nella terapia per curare il diabete tipo 2. Infine, la combinazione Naltrexone e bupropione, dei farmaci usati per aiutare a curare la dipendenza a la depressione.

Gli integratori alimentari per la perdita di peso possono causare gravi effetti collaterali quindi conviene consultare il medico prima dell'utilizzo. In generale è preferibile cambiare prima lo stile di vita e la dieta e solo dopo considerare l'opzione dei farmaci dimagranti. Il medico e il dietista possono fornire un supporto per adeguati programmi di perdita di peso. I brucia grassi naturali non sostituiscono gli approcci tradizionali per la perdita di peso.

Suggerimenti per utilizzare i brucia grassi naturali - I brucia grassi naturali non sostituiscono gli approcci tradizionali per perdere peso, ma possono aiutare a bruciare alcune calorie in più al giorno, aumentando costantemente la perdita di peso nel tempo. Per avere i massimi benefici dai brucia grassi naturali bisogna includerli in una dieta sana ed equilibrata e non affidarsi solo alloro supporto o sperare in un risultato immediato subito dopo aver iniziato la dieta. Praticare regolarmente attività fisica e un'elemento essenziale in qualsiasi programma per la perdita di peso.

Altri modi per perdere peso in modo naturale - La perdita di peso è il risultato che si ottiene quando si bruciano più calorie di quelle che vengono assunte con la dieta. Ridurre l'apporto calorico giornaliero e fare più esercizio fisico è il modo migliore per perdere peso in modo naturale. Il medico o il dietista possono fornire molti consigli nell'ambito del programma per la perdita dipeso e possono aiutare le persone a fissare degli obiettivi reali.

Esistono alcuni modi per adattare l'esercizio fisico alla vita quotidiana, per esempio eseguire delle pause brevi di alcuni minuti durante la camminata, mentre se si passa molto tempo seduti, usare la scrivania anche nella posizione eretta, poi parcheggiare il più lontano possibile dalla destinazione in modo da camminare di più e praticare uno sport o un hobby attivo fisicamente come il giardinaggio.Pianificare i pasti in anticipo in modo da limitare le calorie giornaliere. Un'altro consiglio è quello di fornirsi di snack salutari a basso contenuto di calorie capaci di frenare la fame tra i pasti.