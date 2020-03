Uomini e donne nel caos : Daniele Del Moro pesa le corteggiatrici

Un passo falso in "", programma condotto da Maria De Filippi, per il tronista, già partecipante al Grande Fratello dove ha incontrato l'ex fidanzata Martina Nasoni, alla fine vincitrice del reality show Mediaset. Durante la trasmissione Daniele ha portato le pretendenti all'ufficio casting per provarle, in modi poco carini. Prima ha fatto alcune domande sulla vita personale, poi ha chiesto altezza e peso e infine li ha pesati su una scala. Un esempio è stato quello fatto con Ginevra, che dopo essere stata sottoposta alla prova di peso, con una battutina attaccata (“Colazione pesante oggi?!) È stata eliminata proprio perché non era in linea con i suoi parametri. L'atteggiamento rese nervosa la sua collega trono Giovanna Abate e provocò la "fuga" di un'altra pretendente, Giulia, scandalizzata dal comportamento di Daniele.Il social non è stato a guardare e diversi sono stati i commenti negativi contro Del Moro: “Ma menomale che Giovanna parla – si legge su Twitter – Nessuno in quello studio ha avuto il coraggio di far notare che Daniele a quella prima ha chiesto il peso e a quella dopo, visibilmente in carne, l’ha fatta pesare proprio. Ma state bene, oh? #uominiedonne”. E ancora: “Per una volta che scende una ragazza che non rispecchia fisicamente i canoni da influencer, la umiliano con una bilancia. #uominiedonne”.Sotto accusa anche la redazione: “Ma la coerenza della redazione e di Maria che solo un anno fa mandavano in onda un video a sostegno di Valentina Dallari e la sua lotta contro l’anoressia e oggi hanno permesso a uno di far pesare una ragazza dicendole anche di aver fatto una colazione abbondante? #uominiedonne”.