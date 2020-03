Benedetto Cavalieri: la pasta d’eccellenza non è solo a Gragnano

Quando si pensa alla,la prima che viene in mente è quella di Gragnano e non c’è affermazione più vera di questa. Se è vero che l’Italia è la, tuttavia, bisogna ammettere che ce ne sono anche tante altre varietà di pari eccellenza, come lo è quella di. Oggi ne conosceremo i tratti distintivi che la rendono una pasta d’eccellenza e quali sono le ragioni per cui è da considerarsi un alimento di prima qualità.

La storia della Pasta Cavalieri

La famiglia Cavalieri opera,quando era completamente dedita alla coltivazione di grano duro, in Puglia. Il grano duro è una varietà che cresce in terreni assolati e gialli oro con il quale si ottengono. Questo grano è tenace e asciutto ed è l’ingrediente principale di numerosi prodotti artigianali della tradizione culinaria italiana come la pasta Cavalieri ed il pane di Altamura. Dopo l’avvio della produzione di grano duro a cura della Famiglia Cavalieri l’Italia fu colpita da unache spinse la stessa ad ampliare la produzione e a costruire macine per molire il grano.Questo importante passaggio avviene nel 1872, quando la famiglia Cavalieri entra a pieno titolo nel mercato della

La nascita del primo pastificio della famiglia Cavalieri

Il primo pastificio inaugurato dalla famiglia Cavalieri. L’operazione avvenne a cura del figlio Benedetto che aveva imparato tutto quello che c’era da sapere sul grano dall’attività del padre,Andrea. Il pastificio fu ideato per, coltivato sulle soleggiate colline tra Puglia e Basilicata. Dall’inaugurazione il motto della famiglia divenne“Pasta di prima qualità firmata con nome e cognome”. Ciò che caratterizza laè la ferma volontà di innovare tramite l’utilizzo di macchinari moderni, in grado di offrire il massimo risultato di impastatura, pressatura e trafilatura.Questo rende la produzione pregiata e immediatamente. La pasta Benedetto Cavalieri ha apportato anche la sperimentazione di un metodo innovativo, detto, con il quale la pasta vienedove un radiatore ad acqua calda e un ventilatore portano a compimento il processo. I tempi erano inizialmente scanditi dal capo pastaio che vigilava su ogni fase della produzione.

La pasta Cavalieri nel mondo

La gestione è passatasino ai giorni nostri e ha conquistato il favore dei consumatori ricevendo anche numerosi eche hanno consentito all’azienda di consolidarsi sul mercato estero. La rilevanza del Pastificio Benedetto Cavalieri è tale da ospitare dal 2005che attrae studenti da ogni parte del mondo. La struttura offrestages tematici sulla pasta e insegnano tutto quello che c’è da sapere

Questa pasta si distingue per la selezione rigorosa deiche nascono sulle colline vocate e che sono coltivati con tecniche genuine e prive di fertilizzanti e antibiotici. Il metodo di lavorazione è definito delicato perché prevedee a. A completare l’opera interviene la trafilatura in bronzo chela rende ruvida al punto giusto. Tutte le accortezze del metodo la rendono permeabile ai condimenti e ricca dei preziosi principi nutritivi

Anche la P asta Cavalieri offre pregiate versioni integrali

Il metodo Cavalieri è stato ripreso e studiato con attenzione perin grado di accontentare tutte le esigenze dei consumatori. Dopo un intenso periodo di ricerca e sperimentazione sia sul campo che in fabbrica l’azienda ha creato la. È realizzata con varietà di grano studiate ad hoc per ottenere una pastaproprio come quella tradizionale, con il vantaggio di offrire tante fibre ed il minino rapporto calorico. La pasta integrale offre consistenza e gusto di grano proprio come la pasta tradizionale che si unisce allala cui coltivazione è al 100% garantita dalla secolare esperienza Cavalieri.