Lodovica Comello è vicina al parto ed è semiquarantena

La presentatrice Lodovica Comello è vicina al parto, e ha scelto di passare gli ultimi giorni di gravidanza chiusa in casa ancora prima delle recenti disposizioni del Governo. La conduttrice e attrice, che tra pochi giorni darà alla luce il bambino che aspetta dal marito, Tomas Goldschmidt, ha deciso quindi di aggiornare i follower dalla sua “semiquarantena”. In questi giorni, Lodovica Comello ha vestito i panni dell’asciugona. Un termine che, per chi non è di Milano, risulta inedito e singolare. Per questo motivo, l’attrice e conduttrice lo ha spiegato a tutti: «In queste ultime settimane ho lavorato, rigorosamente in smart working, per voi (e senza nemmeno sapere che sarebbe scoppiata un’epidemia e saremmo state tutte in casa a girarci i pollici!!). L’asciugona, in slang milanese, è una che parla, parla, parla…»

Per questo motivo, Lodovica Comello ha deciso di lanciare un vero e proprio appuntamento con i follower di Instagram, dando il via anche al primo episodio de L’asciugona.