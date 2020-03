Il ritorno di Pamela Prati dopo il caso Caltagirone : Pubblica il libro Come una carezza

La tanto discussa showgirlha messo da parte tutti i pettegolezzi accaduti coned esce nelle librerie con il suo nuovo libro "". Un'infanzia difficile, con college, fame e maltrattamenti, poi il successo e infine il caso Caltagirone, che è anche menzionato nel libro: “”.

Per la 61enne parlarne è doloroso e il periodo è stato molto difficile: “I dolori non si possono cancellarle, ma alla mia età e tutto quello che ho passato, ho finalmente imparato ad amarmi... Malissimo, direi. Soprattutto se ripenso alla narrazione che ne è stata fatta. Ho vissuto una gogna mediatica orrenda, Era diventato difficile tutto: accendere la tv, andare al bar, aprire il pc. Ogni azione era diventata dolorosa e io, come dico anche nel libro, ho il diritto di essere felice. Il mio obiettivo, ora, è quello di aprire un’associazione contro le truffe amorose che possono colpire tutti e che non fanno sconti a nessuno”.

Se i media la tartassavano, le persone le sono state vicine : “Per strada ho ricevuto solo amore. E in privato, sui social, manifestazioni d’affetto da ogni dove. Il prossimo libro, infatti, sarà-tutto incentrato sul- le terribili storie che mi hanno raccontato, molto simili alla mia”... e se non altro ha capito chi le sta veramente vicino: “Nel momento più duro, ho acquisito nuovi amici e ho eliminato molti più rami secchi di quello che avrei mai immaginato. C’est la vie”.