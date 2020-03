Belen Rodriguez e Stefano De Martino lanciano una raccolta fondi Coronavirus

In questo delicato periodo per tutti, i protagonisti assoluti sono i social network con i loro milioni di follower e si sono uniti in un movimento per sconfiggere ilaiutando gli ospedali italiani. Dopo la campagna lanciata dache in un giorno ha raggiunto i tre milioni di euro da destinare a San Raffaele a Milano, è la volta di

La coppia che ha invaso il pettegolezzo negli ultimi anni ha promosso una raccolta fondi aperta per aiutare le cure intensive dell'ospedale Cotugno di Napoli. E lo ha fatto attraverso "Instagram". Questo è il messaggio pubblicato da Stefano De Martino sul suo profilo, accompagnato da un appello video, poi rilanciato anche da Belen : “Il reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Cotugno di Napoli ha bisogno del nostro aiuto, di seguito tutti i dati per effettuare la donazione, restiamo uniti, restiamo a casa.”