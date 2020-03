CALL OF DUTY LANCIA UNA RIVOLUZIONARIA ESPERIENZA FREE TO PLAY CON CALL OF DUTY: WARZONE – DISPONIBILE ADESSO. La nuova, intensa esperienza di combattimento con un massimo di 150 giocatori è free to play per tutti. Scopri un mondo enorme e due epiche modalità di gioco, tra cui un nuovo modo di giocare la Battle Royale e una corsa alla raccolta di denaro sparso per la mappa nella nuovissima modalità Malloppo. Warzone unisce ulteriormente la community di Call of Duty con il supporto crossplay, riunendo gli amici per giocare insieme.

Benvenuti in Warzone, una nuova, rivoluzionaria esperienza di Call of Duty. Free to play per tutti, Call of Duty: Warzone è ora disponibile in tutto il mondo su PlayStation 4, Xbox One e PC. Warzone è un’esperienza completamente nuova dal mondo di Call of Duty: Modern Warfare, in cui fino a 150 giocatori possono fare squadra con i propri amici e scendere nella città immaginaria di Verdansk, un’enorme arena di combattimento online ricca di azione e divertimento senza fine. Al lancio, i giocatori si uniranno e combatteranno in trio in due epiche modalità: una nuova versione della celebre Battle Royale survival con modalità di gioco nuove e innovative e una nuovissima modalità originale chiamata Malloppo, dove le squadre si sfidano per raccogliere più denaro nella partita.

Pubblicato da Activision e sviluppato da Infinity Ward e Raven Software, Call of Duty: Warzone è gratuito per tutti da scaricare e giocare. La versione completa di Call of Duty: Modern Warfare non è richiesta per giocare a Warzone.

“Call of Duty rimane uno dei franchise di intrattenimento di maggior successo di tutti i tempi”, ha dichiarato Bobby Kotick, CEO di Activision Blizzard. “Con Warzone stiamo permettendo ai giocatori di tutto il mondo di provare gratuitamente il divertimento di Call of Duty.”