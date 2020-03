San Michele Appiano, omicidio di Barbara Rauch : fermato un 25enne di Terlano

Femminicidio nella provincia didove una ragazza di 28 anni è stata pugnalata a morte nel centro di San Michele Appiano.era la proprietaria dell'enoteca Bordeaux Keller, in via Innerhofer. La vittima aveva già denunciato il suo assassino. Barbara, pugnalata a morte nel suo club, aveva presentato una denuncia contro di lui per stalking. I due, infatti, avevano avuto una breve conoscenza, poi aveva iniziato a perseguitarla. L'assassino è un giovane di 25 anni di Terlano. "Sono state raccolte tutte le immagini relative agli spostamenti dell'indagato e sono stati raccolti vari oggetti utili per ricostruire la dinamica dei fatti", spiega il procuratore di Bolzano, che indaga per. L'autopsia verrà effettuata nei prossimi giorni.

L'assassino è stato incorniciato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza che lo hanno filmato, nel momento in cui è avvenuto l'omicidio, nella zona vicino all'enoteca della donna. I carabinieri lo fermarono mentre vagava vicino a casa sua a Terlano, verso le 3:30 del mattino, poche ore dopo il crimine. Da quanto emerge dagli ambienti investigativi, avrebbe ammesso le sue responsabilità. L'allarme è stato dato dal compagno di Barbara che, non vedendola tornare a casa, ha avvisato la polizia. I passanti hanno notato il corpo di Barbara Rauch sdraiato sul pavimento della stanza attraverso una finestra e hanno chiesto aiuto.