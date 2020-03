Assalto ai supermercati a Roma, Napoli, Palermo : Nei carrelli provviste da panico

Palermo, Napoli, Roma e molte altre città in Italia. L'assalto aiè iniziato la notte dopo l'annuncio deldel Primo Ministro che ha esteso le misure della zona arancione in tutta Italia. Tuttavia, le decisioni del governo non prevedono in alcun modo la chiusura di negozi di alimentari. Le nuove misure vietano i viaggi se non per motivi di lavoro, salute o necessità. Quest'ultimo include la necessità di acquistare cibo. Le fonti di Palazzo Chigi lo specificano anche, spiegando che quindi la limitazione dei movimenti delle persone, estesa a tutto il territorio nazionale, non riguarda. Tuttavia, molti cittadini si affrettarono a comprare cibo, causando lunghe code ai supermercati notturni.

Al Todis in via Tuscolana a Roma si entra sfalsati. I venditori controllano il flusso, concedono gli input un po 'alla volta, impongono la distanza di sicurezza alle cassette e ai guanti al reparto frutta e verdura. Nelle carrozze fornite dalla guerra: patate, biscotti, latte, zucchero e farina di peperoncino. Stesse scene a Napoli sempre nei mercati aperti tutta la notte. Anche a Palermo, il supermercato di una famosa catena è stato preso d'assalto da molti palermitani, anch'essi aperti di notte nella centralissima Via Libertà. Gli agenti di polizia sono intervenuti per evitare gli scarabocchi.