Covid-19 : Ryanair sospende tutti i nostri voli da e per l’Italia

Colpo mortale al trasporto aereo in Italia, ecco la nota dela basso costo irlandese. "A seguito della decisione del governo di" bloccare "l'Italia per frenare la diffusione di, abbiamo deciso di sospendere completamente tutti i nostri voli da e per l'Italia e tutti i voli nazionali all'interno del paese". “Tutti i passeggeri interessati da queste cancellazioni riceveranno una comunicazione via e-mail e / o sms. I passeggeri che devono essere rimpatriati, potranno cambiare il loro volo gratuitamente su uno dei voli Ryanair operanti fino a mezzanotte di venerdì 13 marzo ". "I passeggeri interessati dalle cancellazioni dei voli possono scegliere tra un rimborso completo del viaggio o l'accumulo di crediti di viaggio, che possono essere utilizzati per acquistare altri voli Ryanair nei prossimi 12 mesi." Conclude la nota.