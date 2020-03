Sospendere la borsa: La soluzione di Giorgia Meloni tra coronavirus e speculazione

Il decreto sul coronavirus è stato gestito molto male, un'affermazione quasi ovvia, quella di, alla luce del grande casino del governo, che trapelò il progetto del decreto nella prima serata di sabato 7 marzo e poi cercò di pulirsi il viso con un conferenza inaspettata di Giuseppe Conte alle 2.30 del mattino. Spiega il leader dei Fratelli d'Italia : "".

Per la deputata potrebbe essere giusto la chiusura della borsa in un momento di piena emergenza sanitaria: "Di certo vanno vietate in questa fase le vendite allo scoperto, ossia lo strumento con cui pochi cinici e razionali speculatori possono fare fortuna sulla legittima irrazionalità dei piccoli investitori. Il contagio del virus - chiosa la Meloni - va giustamente contenuto, ma va fermato anche il contagio della paura e della speculazione".