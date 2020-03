Coronavirus, allarme rosso in Lombardia: boom di contagi e decessi in 24 ore

." Parole di Giulio Gallera, l'assessore al welfare che guida in prima linea la battaglia contro ilin. "Abbiamo raggiunto 4189 positivi, un aumento di 769 infezioni rispetto a ieri", sottolinea Gallera che poi rifiuta gli altri dati: "Ci sono 257 morti, c'è stato un aumento di 113 unità. La buona notizia è che l'infezione è molto veloce ma è anche vero che molti si riprendono rapidamente, siamo 550 dimessi, mentre 2217 sono ricoverati in ospedale, di cui 399 in terapia intensiva ".

Il commissario lombardo ha quindi ribadito che "la nostra unica arma per prevenire la diffusione dell'infezione è rimanere a casa. Viaggiare per lavoro è permesso, ma dobbiamo ridurre drasticamente l'attività sociale. Questa è l'unica arma a nostra disposizione oggi per combattere la diffusione del virus. Non esistono farmaci specifici e il vaccino richiederà mesi. Se riusciamo a reprimere il contagio, vinciamo la battaglia. Il sistema sanitario - sottolinea Gallera - resiste ancora, sta mettendo in atto misure apprese e innovative per garantire il miglior trattamento ai pazienti ".