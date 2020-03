Coronavirus, Protezione Civile : 5883 contagiati in Italia, di cui 589 guariti e 233 morti

Le infezioni dain Italia comunicato dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, durante la consueta conferenza stampa alle 18:00. Oggi, sabato 7 marzo 2020, sono stati curati 66 pazienti (589 pazienti sono guariti in totale). Ora ci sono, di cui 567 ricoverati in terapia intensiva. 1843 vengono ricoverati in isolamento domestico. Un totale di, con un aumento di 36 morti rispetto a ieri. Il numero totale di persone infette è 5883 (compresi i guariti e le vittime). "Le analisi che stiamo conducendo su pazienti deceduti con infezione da coronavirus ci mostrano che purtroppo l'età media dei defunti supera gli 81 anni, sono prevalentemente maschi, oltre l'80% ha più patologie, il 60% ne ha più di 3, solo il 2%" non hanno altre condizioni ", ha detto Brusaferro.

La maggior parte degli infetti si trova ancora in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Con Borrelli, anche il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, ha partecipato alla conferenza stampa. "Come sapete, la Lombardia ha una situazione di sofferenza negli ospedali, prevediamo che sia necessario il movimento di pazienti in terapia intensiva in altre regioni", ha affermato Borrelli. "I dati ci dicono che il tasso di mortalità riguarda principalmente le persone anziane, con più di 80 anni. La raccomandazione per loro è di stare a casa loro, di uscire se necessario, evitando buoni contatti con altre persone", ha affermato il presidente Brusaferro . Il Dipartimento della Protezione Civile ha annunciato che da oggi, sul sito ufficiale, è possibile consultare una mappa geografica dell'Italia che indica tutti i casi di contagio nel nostro Paese.