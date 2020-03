Coronavirus, stop ai vaccini in Lombardia : Scuole chiuse fino ad aprile?

Chiusura delle scuole possibile fino ad aprile: gli esperti decideranno. Ad Arezzo, un insegnante è risultato positivo al tampone e 112 alunni sono stati isolati. In Thailandia è vietato attraccare a bordo una nave con 64 italiani. Non soloe un piccolo numero di pazienti nelle cliniche ambulatoriali dei pediatri di famiglia. Negli ultimi 10 giorni insono state interrotte e i centri di vaccinazione dell'Asst (società di assistenza sociale territoriale) stanno chiamando le famiglie a sospendere le sessioni programmate e rimandarle. "I bambini non mancheranno l'anno scolastico e coloro che sono nell'ultimo anno potranno prendere il diploma". Lo ha detto Anna Ascani, viceministro della pubblica istruzione ad Agorà su Rai Tre. "Voglio ringraziare e congratularmi con i dirigenti, gli insegnanti e il personale per tutto ciò che in questi giorni di sospensione delle attività di insegnamento o di chiusura stanno dimostrando una straordinaria capacità di coinvolgimento e che continuano a fare comunità."

"Ci sono 244 pazienti che sono stati dimessi fino ad oggi che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per il rilevamento di acido nucleico coronavirus." Riferisce l'ultimo bollettino medico dell'ospedale Spallanzani di Roma. Intanto in Molise altri cinque casi di positività al coronavirus. Due riguardano il personale in servizio presso l'ospedale "San Timoteo" di Termoli (Campobasso), altri tre, cittadini residenti nell'area di Termoli. Lo ha annunciato il Presidente della Regione, Donato Toma.

In Belgio sono stati confermati 59 nuovi casi di coronavirus, molti dei quali sono rientrati da una vacanza in Italia. Lo ha detto il servizio sanitario federale, spiegando che i numeri sono destinati ad aumentare comunque. In tutto il paese, dove c'erano anche fattori scatenanti nelle aree interne, il numero totale di casi è salito a 109 (uno dei quali è guarito).