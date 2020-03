Sei un Down... Asia Valente ci ricasca e dice di nuovo quella parola, ora rischia la squalifica

Asia Valente disperata e in lacrime: "Ho ripetuto quella parola". La gieffina Asia Valente ricade, nonostante sia stata filmata dal vivo da Alfonso Signori per aver usato la parola "down" come reato contro un altro concorrente, lo ha ripetuto di nuovo. Questa volta verranno prese misure più serie? La scorsa settimana Sossio Aruta ha fatto uno scherzo innocente ad Asia Valente ed ha esclamato: "Ma tu sei un Down!". Un'espressione che era stata anche condannata durante la trasmissione in diretta del Grande Fratello Vip 2020 lo scorso lunedì da Alfonso Signorini e che aveva anche suscitato proteste di Iacopo Melio, presidente dell'associazione "Vorrei prendere il treno", che aveva lanciato una raccolta di firme su change.org per chiedere la sua espulsione, ma oggi l'Asia l'ha rifatto.

Dopo aver ricevuto un gavettone sempre da Sossio non è riuscita a controllarsi e ha ridetto “” come offesa. La ragazza notò immediatamente l'errore e scoppiò in un pianto disperato: "». Le ragazze corsero a consolarla ma cosa succederà adesso? Chissà se il prossimo mercoledì durante l'episodio live di Alfonso Signorini prenderà misure più severe contro la ragazza.