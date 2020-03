Ronaldinho arrestato in Paraguay insieme al fratello Roberto... ecco cosa è successo

Ronaldinho è nei guai, il brasiliano, ex star di Barcellona e Milano, è statoinsieme a suo fratelloe uno dei loro compatrioti. L'arresto è arrivato ieri sera vicino ad Asunciòn, all'interno dello Yacht Resort, nella suite in cui l'ex campione stava con suo fratello. L'ex calciatore, 40 anni, il 21 marzo, è accusato di essere entrato in Paraguay con documenti irregolari.e suo fratello Roberto erano arrivati ??nel paese poche ore fa, per presentare un programma di assistenza sanitaria gratuito per i bambini poveri. A Ronaldinho nel 2018, le autorità brasiliane hanno ritirato il passaporto, con il divieto simultaneo di viaggiare all'estero per 10 mesi, a causa di un'ammenda non pagata relativa alla costruzione di un molo nel lago Guaiba, effettuata nel 2015 senza i relativi permessi.

Il documento era stato nuovamente ottenuto, con il pagamento di un'ammenda di un milione di dollari. Passaporti e altri documenti di identità, nonché telefoni cellulari, sono stati sequestrati dall'ex campione e fratello, attualmente agli arresti domiciliari all'interno del resort dove sono ospiti, in attesa del chiarimento della situazione. Oltre ai due fratelli, anche il brasiliano Wilmondes Sousa è stato arrestato, accusato di fornire ai due passaporti falsi.