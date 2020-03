Clizia Incorvaia... ecco perché ho mentito sulla mia età

Clizia Incorvaia ha detto la verità sulla sua vera età. Dal suo ingresso nella casa del "" il giallo era esploso nei suoi anni reali, che variavano tra i 30 e i 40. Ieri è arrivata la rete, che ha tirato fuori un post condiviso da Clizia nel 2016 che mostrava la sua data di nascita, 1980, e ora l'influencer ha avuto la sua opinione dall'account Instagram.

In effetti, dalle storie ha confessato di avere esattamente 39 anni:: “Quando lavoravo nella moda, avendo sempre avuto questo aspetto infantile non riuscivo ad avere ingaggi perché avevo 18 anni ma ne dimostravo 15. Quindi il mio agente, pur di farmi lavorare, mi faceva dichiarare 4 anni in meno, che è l’età che ho detto al “Grande Fratello”. Io mi vergognavo come una ladra perché facevo le pubblicità con quelli di 18 anni e a quell’età non è bello dimostrarne di meno. Ho vissuto questa cosa di sembrare più giovane come una frustrazione”. Per Clizia non era una cosa da spiegare e si stupisce di tanta attenzione: “Trovo bislacco che si stia aprendo una diatriba per aver dichiarato 3 anni in meno. Avevo detto 36 e invece sono 39”.