No time to die : Posticipata di sette mesi l’uscita a causa del coronavirus

A causa dell'emergenza del, l'uscita di "", l'attesissimo nuovo film di, è stata rinviata. Saremo in grado di vederenei panni dell'agente segreto per l'ultima volta dal prossimo novembre, Una considerevole scappata di sette mesi dall'uscita prevista per aprile in tutto il mondo. La notizia è stata annunciata direttamente dalla produzione tramite i social media. Nel comunicato stampa ufficiale pubblicato su Twitter, MGM, Universal e i produttori di Bond, Michael G Wilson e Barbara Broccoli hanno comunicato che

Il film uscirà nel Regno Unito il 12 novembre, mentre le date per le varie nazioni saranno annunciate in seguito, e negli Stati Uniti sarà lanciato il 25 novembre. Secondo quanto dichiarato dal sito web Deadline, la scelta non è stata fatta per le paure legate alla diffusione dell'infezione, ma sulla base di una valutazione dei possibili risultati al botteghino. Nel frattempo, in Italia si è già verificato un calo verticale delle raccolte del 75% nelle ultime settimane rispetto a gennaio 2020.