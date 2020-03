Belen Rodriguez e Cecilia supersexy in bikini mandano in tilt i fan

Belen e Cecilia Rodriguez,, mandano in tilt molti fan. Non è nuovo, ma questa volta c'è un motivo molto particolare per aver inviato le adepte delle due sorelle argentine ma italiane per adozione quasi completamente confuse. Entrambe le sorellehanno posato fianco a fianco con i nuovi costumi da bagno della linea, la collezione lanciata da anni da. Due belle ragazze che apparentemente non erano mai state così simili prima. D'altra parte, i fan ammettono di essere confusi: «».