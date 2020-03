Ero incinta : Jessica Mazzoli contro Morgan e l’ex suocera

Jessica Mazzoli dal suo account social attacca Morgan e sua madre Luciana e l'attuale fidanzata Alessandra Cataldo. Secondo Mazzoli, infatti, i due sono stati insieme da quando era ancora incinta. Jessica sui social ha scritto un post molto diretto. Nella prima parte si è rivolto al suo ex e alla compagnia: “

Jessica poi fa riferimento alla madre di Morgan che avrebbe definito la piccola Lara come “quella là della Sardegna” in alcune interviste in tv: “Per quanto riguarda la signora Luciana, nonché madre di Morgan, ci tengo a ricordarle dopo le interviste da lei effettuate prima dalla Balivo e poi dalla D’Urso (giustamente in difesa di suo figlio, una madre lo fa!), che sua nipote, “quella là della Sardegna” come lei l’ha definita, ha un nome: Lara”.