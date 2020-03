Il Coronavirus colpisce anche la musica : Non si può portare un Paese alla paura

Ile le manovre in atto per evitare l'epidemia e la diffusione dell'infezione hanno colpito anche il settore musicale nelle ultime settimane. I concerti annullati, le copie decise spostate e le pubblicazioni posticipate stanno portando enormi problemi economici.ha chiesto ad, l'Associazione degli organizzatori e produttori di spettacoli di musica dal vivo, quali sono le previsioni per le prossime settimane.

"Ci preoccupano molto le misure che le istituzioni intendono intraprendere rispetto alle distanze minime da mantenere durante gli spettacoli, misure che non tengono conto di quella che è la realtà dei concerti e che rischiano di causare non pochi danni per gli organizzatori – ha dichiarato a Fanpage.it Vincenzo Spera, presidente di Assomusica -. Abbiamo già presentato nei giorni scorsi al Presidente del Consiglio e ai principali Ministri delle richieste che sono strettamente legate, da un lato, alla tutela dei lavoratori e, dall'altro, a consentire una maggiore liquidità alle aziende".

"Teniamo presente che la musica dal vivo è uno dei maggiori aggregatori sociali e in quanto tale va preservata. Non è possibile portare un paese alla paura e alla depressione, ma bisogna piuttosto tentare di ricostruire il tessuto emozionale positivo che questa forma di spettacolo porta con sé" conclude Spera.