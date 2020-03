Coronavirus, nella settimana di chiusura di scuole e uffici al Nord è boom per le App di dating

In Italia, con l'esplosione dell'emergenza del, molti hanno approfittato del tempo libero ottenuto con l'improvvisa chiusura di uffici e università per cercare incontri e appuntamenti piccanti. Basta un clic per dare un'occhiata alle applicazioni di appuntamenti, alla ricerca della compagnia giusta. La conferma arriva da una delle app dedicate agli incontri amorosi, che ha registrato un'ondata di contatti nell'ultima settimana : «», spiega in una nota, dating app con nove milioni di utilizzatori che ogni giorno gestisce cinque milioni di chat. «», specificano dal quartier generale svizzero dell’app.Pertanto, solo con pochi clic che innescano la sensazione e il probabile incontro, c'è il rischio di rovesciare il senso di isolamento all'interno della casa finalizzato a frenare la diffusione del. Ma anche coloro che hanno rispettato l'invito a limitare le uscite al minimo hanno avuto un'accelerazione delle pulsioni intime, riservando attenzione ai siti hot. Tra questi ci sono quelli che hanno cavalcato il momento giusto per ingraziarsi gli utenti e altre piattaforme molto popolari che, pur volendo rimanere anonimi, hanno confermato ala tendenza al rialzo degli ultimi giorni.

Con l'intento di rallegrare la presenza domestica obbligatoria dei residenti nelle aree maggiormente colpite dalla diffusione del virus, il sito XHamster ha deciso di dare accesso alla sezione premium (che costa 9,99 euro al mese, con l'abbonamento annuale che invece costa 60 euro) per gli abitanti della Lombardia e del Veneto e per i cittadini degli altri principali focolai mondiali da cui è iniziata la diffusione di Covid-19 (Teheran, capitale dell'Iran, Daegu in Corea del Sud, Adeje nelle Isole Canarie e Wuhan ) Città cinese in cui è nato il virus). Una scelta di marketing che è senza dubbio ben orchestrata, come riassunto dall'unica raccomandazione rivolta agli utenti : “Restate nelle vostre camere da letto, che in questo momento è il posto più sicuro”.