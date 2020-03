Emergenza coronavirus : Scuole e università chiuse in tutta Italia dal 5 al 15 marzo

Il governo ha ordinato l'immediata chiusura dida oggi fino a metà marzo. Lo ha deciso l'incontro esecutivo di Palazzo Chigi. La misura sarà adottata con unin vigore oggi. Ma gli effetti delsul mondo politico e sociale sono anche altri. Il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli è in isolamento. Il viaggio in Mozambico del presidente della repubblica, Sergio Mattarella, in programma dal 10 al 12 marzo, è stato posticipato e la cerimonia dell'8 marzo è a rischio.

Il governo, per la decisione di chiudere scuole e università che inizierà domani, ha fatto affidamento sull'opinione della commissione scientifica che ieri aveva già raccomandato la chiusura per un mese di eventi sportivi in ??tutto il paese. Decisivo anche il parere del Ministero della Salute di Roberto Speranza, che non ha fatto mistero di essere a favore della chiusura. La decisione ha reazioni politiche immediate, a cominciare dal leader della Lega Matte4o Salvini : "È urgente stanziare aiuti economici per i genitori che lavorano e che con le scuole chiuse hanno problemi con i figli a casa".