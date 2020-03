10 mila euro! Gli stivali di Wanda Nara costano quanto un’automobile

Wanda Nara nell'ultimo episodio trasmesso del "Gf Vip" ha mostrato un look esagerato che indossava un abito tubino nero e un paio di stivali alti fino al ginocchio e cosparsi di cristalli e borchie. Lo stesso Signorini rimase sbalordito dalla scelta del look, ma ciò che fece discutere il web fu il prezzo degli stivali e il costo di "9950 euro". Non appena la rete è venuta a conoscenza del costo degli stivali indossati da Wanda Nara, è scoppiata la controversia: da un lato chi ha ritenuto giusto che una donna benestante come lei potesse permettersi quel tipo di acquisto, e dall'altro chi accusò di sperperare denaro in un modo impensabile, specialmente per un paio di stivali definiti "osceni" dalla maggior parte del pubblico da casa.

Gli stivali indossati dalla Nara hanno fatto discutere a lungo e sul web si leggono commenti di ogni tipo. “Vogliamo parlare degli stivali di Wanda che costano più della mia macchina?”, “Quando scopri che per comprare gli stivali di Wanda Nara dovresti ipotecare casa!”, ha ironizzato qualcuno su Twitter, “Wanda Nara con gli stivali da euro 9950 una morta di fame”, “Che schiaffo alla miseria”, “Ma fanno anche schifo”, “Orrendi! Qualunque sia il prezzo!”, ha continuato a criticare qualcun altro, è certo, è che Wanda Nara, nel bene o nel male, riesce sempre a dividere il mondo della rete: da una parte i suoi fervidi sostenitori e dall’altra parte coloro che la criticano a prescindere.