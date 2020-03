Coronavirus, scappa da ospedale dove è in quarantena e torna a casa

Arriva la notizia di un uomo di 71 anni fuggito dall'ospedale Sant'Anna di Como che è tornato nel suo paese, Casnigo, in provincia di Bergamo. L'uomo, positivo per il tampone di coronavirus, è riuscito a scappare dall'ospedale dove era in quarantena ieri, lunedì 2 marzo. Secondo i giornali locali, il 71enne ha anche preso un taxi. Il personale medico, non appena hanno visto il letto vuoto, ha avvertito la polizia.

Il settantenne è stato rintracciato e riportato all'ospedale Sant'Anna di Como. Il tassista, ignaro di tutto, è in quarantena volontaria. Dovrà trascorrere 14 giorni a casa e valutare se denunciare o meno gli anziani. Il 71enne è stato denunciato per non aver rispettato le disposizioni dell'autorità. La scorsa settimana era risultato positivo al coronavirus ed era stato trasferito all'ospedale di Como, dove era stato ricoverato nel dipartimento di malattie infettive.

Sono ormainel mondo, con 3.124 morti. Se in Cina il dato è di 80.261 casi (e 2.946 morti), le infezioni aumentano negli Stati Uniti, dove sono arrivati a quota 103 (con sei morti), mentre nel Vecchio Continente le infezioni sono 2.496, con 56 decessi. Lo riferisce l’ultimo aggiornamento dell’European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc), che aggiorna l’elenco dei Paesi colpiti: Italia (1.835 casi e 52 morti), Francia (178 casi e 3 morti), Germania (157), Spagna (114), Gb (40), Svizzera (30), Norvegia (25), Austria (18), Olanda (18), Svezia (15), Belgio (8), Croazia (8), San Marino (8 casi e 1 morto), Grecia (7), Finlandia (6), Islanda (6), Repubblica Ceca (5), Danimarca (5), Romania (3), Portogallo (2), Andorra (1), Estonia (1), Irlanda (1), Lettonia (1), Lituania (1), Lussemburgo (1) e Monaco (1).