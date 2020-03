Uomini e Donne : Giorgio Manetti e il nuovo pesante attacco a Gemma Galgani

Per anni Giorgio Manetti non è più stato un cavaliere sul trono di, il programma che gli ha dato popolarità. Tuttavia, nonostante sia trascorso un po 'di tempo dalla sua relazione cone non è più visto nel parterre maschile, il "" continua ad essere molto amato e seguito, come spesso nominato nell'episodio, a Uomini e donne . Giorgio Manetti ha riscoperto l'amore in un imprenditore toscano con cui aveva già frequentato e con cui ora vive, e recentemente è tornato a parlare della signora torinese in una lunga intervista.

Poco prima, nelle pagine del Nuovo Magazine, aveva anche fatto una rivelazione scioccante: l'ex cavaliere fiorentino confessò di essere stato perseguitato da una donna per qualche tempo. "Una donna mezza pazza", la definì, il che la costrinse anche a chiamare i carabinieri. Tra Giorgio e Gemma, si sa, non è finita bene. Ma anche se ormai è una storia chiusa a doppia mandata e lei sta cercando (ancora senza successo) l’amore della sua vita, l’ex cavaliere è tornato ad attaccarla. Lo fatto nell’ultimo numero del settimanale Di Più Tv. A suo avviso se Gemma volesse trovare davvero l’amore lo cercherebbe altrove e non certo in uno studio televisivo.



“Gemma, stai prendendo in giro tutti: tu non cerchi l’amore”, ha dichiarato il Gabbiano. Tutto sommato, però, ha anche spezzato una lancia a suo favore. anche spezzato una lancia in favore e detto di essere molto dispiaciuto nel vederla ogni volta in lacrime per un uomo. Poi un’altra ‘mazzata’: “Ma le sue lacrime saranno vere?”, ha chiesto dubbioso Manetti.



Infine il giornalista di Di Più Tv ha poi chiesto a Giorgio Manetti se dopo UeD abbia intenzione di sposarsi con la sua nuova compagna. Ma lui, con sincerità, ha risposto di no anche perché ora è molto impegnato con il suo lavoro: “Sto girando un cortometraggio del quale sarò anche protagonista… Lo porterò al Los Angeles Film Festival”.