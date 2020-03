Lo ha fatto quando io ero incinta : L’accusa della ex di Morgan

Non c'è pace per, dopo la brutta figura a Sanremo ecco un'altra piastrella che colpisce il cantante. Le case discografiche e altri musicisti non hanno nulla a che fare con questo, piuttosto le accuse domestiche, per così dire. In effetti, contro Morgan, la voce di, la madre della sua seconda figlia Lara, è aumentata. Dopo il lungo rapporto con, infatti, Morgan incontrò Jessica durante la partecipazione a X Factor e tra loro nacque un legame che presto si trasformò in amore. Pochi mesi dopo l'inizio della datazione, Mazzoli è rimasta incinta ma, come è noto, la storia con Morgan si è rapidamente rovinata e tra loro ci sono ancora oggi amarezza a causa dell'assenza della cantante nella vita di sua figlia Lara. Le accuse di Mazzoli sono state lunghe e ripetute nel tempo.Ad oggi,che, a breve, lo farà diventare padre per la terza volta. E all'improvviso, come un fulmine, arrivarono le pesanti accuse di Mazzoli, che, dopo un lungo periodo di silenzio nella sua vita privata, si diffuse sui social network spiegando a tutti che il nuovo partner di Morgan era il suo amante al momento della gravidanza. L'ex concorrente Gf ha scelto Instagram come strumento attraverso il quale denunciare tutto e, infine, lanciare un attacco anche contro l'ex suocera, che di recente è apparsa in alcune trasmissioni televisive per difendere il figlio Morgan dalle accuse di Bugo dalla spada.

“Onde evitare che si proclami ‘santa subito’ la tanto riservatissima Alessandra Cataldo, nuova compagna di Morgan, tengo a precisare che la loro relazione iniziò nel lontano ottobre 2012 a mia insaputa – ha sbottato la giovane – , io ancora ventenne all’ottavo mese di gravidanza. E non solo…!”.



Jessica Mazzoli, quindi, ha accusato Morgan di averla tradita con quella che oggi e la sua compagna, ma lo sfogo della ex gieffina è andato avanti. “Per quanto riguarda la signora Luciana, nonché madre di Morgan, ci tengo a ricordarle, dopo le interviste da lei effettuate prima dalla Balivo e poi dalla d’Urso (giustamente in difesa di suo figlio, una madre lo fa!) – ha aggiunto ancora Jessica nel suo post su Instagram – , che sua nipote ‘quella della Sardegna’, come lei l’ha definita in ambedue le interviste, ha un nome: Lara”.