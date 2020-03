L’Amica Geniale, Margherita Mazzucco : Ho dato tutto a Elena, spero chi subentrerà non la stravolga

In un'intervista a Fanpage,, protagonista de ‘’ nel ruolo di Elena Greco, parla delle puntate di chiusura della seconda stagione.“Sono entrata in totale connessione con Elena, - spiega Mazzucco - ho sofferto molto all'inizio ma è stato bellissimo tirare fuori tutto quello che avevo dentro”. Glivedono infatti l'esplosione del personaggio di Elena: "(Elena, ndr.) È diventata una donna. Queste ultime due puntate mi hanno dato modo di presentare una Lenuccia finalmente cresciuta, cambiata dalle persone che ha conosciuto a Pisa, maturata grazie agli insegnamenti dell’Università" e continua "Dopo quelle parole dette a Donato Sarratore, usato come un oggetto, lei capisce finalmente che quello non è il suo posto. Capisce che deve allontanarsi definitivamente dal Rione".

“Spero solo che chi verrà dopo di me non stravolga il mio lavoro, il personaggio che ho costruito”, spiega l'attrice, che lascerà il ruolo per questioni anagrafiche e sul suo futuro commenta: "Voglio continuare con questa strada, ma devo comunque finire la scuola. Vorrei continuare a studiare recitazione, ma non ho ancora in progetto niente. Spero di andare all'estero a studiare."