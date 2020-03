Coronavirus, 18 morti in 24 ore, il picco di decessi : 258 nuovi contagi

Poco dopo le 18:00 il bollettino della protezione civile piove sull'emergenza del. In un giorno ci sono stati altri 18 decessi, 15 dei quali in, portando le vittime daa 52 in totale. Pertanto, le peggiori 24 ore dall'inizio dell'emergenza. I dati durante la conferenza stampa dal commissario per le emergenze, Angelo Borrelli. i casi di contagio aumentano invece a 1.835: nelle ultime 24 ore sono stati trovati altri 258 positivi, "il 50% degli asintomatici" ha sottolineato Borrelli. Questo è un marcato rallentamento rispetto ai dati diffusi domenica, quando l'aumento delle infezioni era stato di circa 500 in sole 24 ore.

Quindi, sul fronte delle buone notizie, sono state riportate anche 66 guarite, il che porta a 149 persone in totale guarite dal coronavirus. In Lombardia, come sempre, i dati più preoccupanti: i positivi e gli assistiti, ad oggi, sono 1.077. I pazienti Covid-19 in terapia intensiva rappresentano il 9% del totale ed è stato assicurato che "al momento non ci sono problemi critici" relativi alla disponibilità di posti per il ricovero.