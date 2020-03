Justine Mattera su Instagram super sexy in lingerie sulla bicicletta

Justine Mattera ogni giorno con le sue foto mozzafiato incanta i suoi oltre 380 mila follower. Poche ore fa la bella Justine ha deciso di pubblicare un'anteprima del suo servizio fotografico sul suo profilo social. Il video della modella ha attirato completamente l'attenzione dei suoi ammiratori.in bicicletta che indossa solo un abito intimo è impossibile da dimenticare.

Il suo fisico perfetto, il risultato di ore e ore di sport e allenamenti in palestra, con tutte le curve nel posto giusto sembra essere scolpito nel marmo. In pochissimo tempo il post è stato inondato di Mi piace e commenti. La bella Justine Mattera ha deciso di pubblicare un breve video decisamente piccante per consentire ai suoi seguaci di sbirciare dietro le quinte del suo servizio fotografico. Nel video Justine va in bicicletta da corsa con un look molto particolare. La showgirl in lingerie rossa è uno spettacolo per gli occhi. Il suo decolleté generoso trabocca dal suo reggiseno... Non c'è niente da fare, di fronte a tanta meraviglia, mescolati a una generosa dose di sensualità, i seguaci hanno completamente la ragione.