E' morto il fotografo Ulay, l'artista storico compagno di Marina Abramovic

L'artista e fotografo tedesco(alias), personaggio chiave della Performance Art e compagno storico di, è morto ieri sera. Aveva 76 anni e aveva sofferto a lungo di malattie del cancro a cui ha anche dedicato un documentario intitolato "" (2013), diretto da Damjan Kozole. La notizia della morte è stata data proprio da Kozole su Facebook. Ulay, che dal 2009 ha vissuto a Lubiana, in Slovenia, è nato a Solingen (Germania) il 30 novembre 1943. Nel 1976 ad Amsterdam, dove era stato attratto dal movimento olandese "Provo" di ispirazione anarchica dopo aver abbandonato sua moglie e il giovane figlio, Ulay conosce la sua futura metà artistica.

Con Marina Abramovic inizia una collaborazione creativa che durerà 12 anni, da cui nascono opere che hanno segnato la storia della Performance Art come "Imponderabilia" (creata nel 1977 a Bologna presso la Galleria municipale di arte moderna) e "Relation in Space" (alla Biennale di Venezia del 1976) e che porta la coppia a viaggiare per il mondo a bordo di un furgone Citroën. La fine della loro unione è sanzionata dalla loro ultima esibizione insieme, "The Lovers: The Great Wall Walk" (1988). I due decidono di camminare su ciascuna metà del muro cinese e di essere esattamente a metà strada per dire addio. La performance è durata novanta giorni. Dopo anni di ostilità e battaglie legali sul copyright della produzione artistica della coppia: Ulay denuncia Marina per aver venduto in modo indipendente opere appartenenti ad entrambi.

Il giudice gli dà ragione e costringe Marina a pagare 250 mila euro all'ex partner per violazione di un contratto firmato nel 1999, che regolava l'uso dei lavori eseguiti insieme tra il 1976 e il 1988. Nel 2010 la riconciliazione artistica è arrivata a Moma a New York dopo il commovente incontro durante la performance di Abramovic "The Artist is Present". Dopo la fine del rapporto con Marina, Ulay è tornato per dedicarsi alla sua prima passione, la fotografia, concentrandosi sul tema dell'emarginazione e del nazionalismo risorgente in Europa. Il suo ultimo lavoro, il documentario "The Project Cancer", un viaggio alla scoperta della sua vita e anima in cui l'artista filma e fotografa mentre visita i luoghi più importanti della sua vita tra un ciclo di chemioterapia e altri.