Helena Seger: chi è la donna da 20 anni al fianco di Ibra

Irriverente e sfrontato lui, controllatissima e riflessiva lei. Lui ultra popolare, lei estremamente riservata. Ibra e la compagna sembrano essere l’uno il contrario dell’altra. Genitori di Maximiliane Vincent, insieme da quasi 20 anni, i due sono una delle coppie più longeve nel mondo del calcio.

La risposta alla domanda: «Esiste qualcuno che sia in grado di tenere testa a Zlatan Ibrahimovic?» può essere soltanto una: «La sua compagna».

Helena Seger, classe 1970, donna affascinante e intelligente, ha conquistato il cuore del campione svedese da quasi 20 anni. Ma non solo. Con forza, eleganza e saggezza,unite a un’indiscutibile bellezza e a una non comune riservatezza, è la sola che abbia saputo farlo crescere, ragionare e maturare, anche fuori dal campo.

L’ultimo anno di Ibra: dai Los Angeles Galaxy al Milan

Ibra è tornato al Milan a sette anni e mezzo di distanza dalla sua cessione al Paris Saint Germain. Nonostante inizialmente serpeggiasse dello scetticismo tra alcuni degli addetti ai lavori, l’arrivo del fuoriclasse svedese ha decisamente rinvigorito il 4-2-3-1 di Pioli e il morale dello spogliatoio.

Il fattore Ibra ha attratto fin da subito appassionati di calcio e scommettitori. All’inizio dello scorso dicembre, i bookmaker che gestiscono le quote per le scommesse sulla Serie A offrivano, infatti, l’opportunità di tentare la fortuna puntando sulla squadra in cui sarebbe potuto approdare l’asso svedese. Questo, dopo che a novembre Zlatan aveva salutato i Los Angeles Galaxy con l’ormai celebre tweet d’addio “Ora tornate a guardare il baseball”.Nientemeno che una tipica espressione dell’Ibra dixit, e della sua umiltà da “vero bomber”, per congedarsi definitivamente dal calcio USA.

In un’intervista rilasciata poche settimane dopo al magazine GQ Italia aveva quindi fatto intendere di essere pronto a rimettersi in gioco in Italia, e che sarebbe stato in procinto di trasferirsi in una squadra che doveva dimostrare di saper tornare a vincere. Era bastato questo per scatenare la bagarre. Il nome dell’attaccante 38 enne fu subito accostato ai Rossoneri, ma anche al Napoli e al Bologna.

Alla fine, però, con l’arrivo del 2020 Ibra ha scelto il Milan.

Milan, effetto Ibra: un leader in campo e nello spogliatoio

A Milanello, l’effetto Ibrahimovic si è avvertito sin dalle prime apparizioni. I compagni hanno subito trovato in Zlatanun leader tattico ma anche carismatico. L’esempio di un campione che, a38 anni d’età, ha ancora la voglia di arrivare per primo agli allenamenti, di correre una media di 8,7 chilometri a partita (come Castillejo, che di anni, però, ne ha 25) e di compartecipare alle sorti della squadra, spronando gli altri a dare il meglio di sé. E non sarà un caso che, dall’inizio del nuovo anno, il Milan abbia quasi raddoppiato la media dei punti partita in campionato.Nelle 7 partite finora giocate dallo svedese, i Rossoneri hanno infatti collezionato 4 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta.

Anche i suoi detrattori dovranno riconoscere che il gigante di Malmö è tornato a far vedere la stoffa del campione. Ma c’è qualcuno,al suo fianco, che quella “stoffa” non l’ha mai messa in discussione. E che, anzi,lo ha spinto a tornare a Milano. Quel qualcuno è la sua compagna, Helena.

Chi è Helena Seger: da manager a mamma a tempo pieno

Nata nel 1970 a Lindesberg, in Svezia, Helena Seger è la compagna di Ibra da quasi 20 anni, nonché la madre dei suoi due figli, Maximilian e Vincent. Con alle spalle una carriera manageriale e un passato da modella, Helena ha scelto di dedicarsi esclusivamente alla famiglia,della quale è gelosissima. Un sacrificio che è stato al tempo stesso fonte di “un grande stimolo” per il centravanti svedese, come lui stesso ha dichiarato alla rivista Vanity Fair.

Oltre a essere una donna estremamente riservata –di lei non risulta alcun profilo social ­­– Helena è anche di una bellezza prorompente. Biondissima, fisico da pin-up, elegantissima e amante della moda, è una donna lontana anni luce dallo stereotipo della Wag.

Il suo sogno? Tornare a vivere a Stoccolma al termine della carriera del compagno, quando i figli saranno cresciuti e forse pronti a ripercorrere le orme del padre.

Una curiosità? Il suo cognome Seger, in svedese,significa vittoria. Il massimo, per uno come Zlatan.