Castorano : La 37enne Catia Ciotti morta in un incidente stradale a Campolungo

la giovane Catia Ciotti aveva solo 37 anni, la donna che è morta ieri sera in un tragico incidente d'auto. Una Peugeut 208 stava viaggiando in via della Mezzadria, una strada secondaria rispetto a via del Commercio, l'asse principale lungo la zona industriale di Piceno. Erano le 20 circa quando la donna, per ragioni ancora da accertare, perse improvvisamente il controllo del veicolo, finendo bruscamente fuori strada. Tragedia della strada sull'asse attrezzato di Campolungo vicino all'impianto industriale Pfizer., residente nella frazione di San Silvestro di, è morta in un incidente stradale.

La donna di 37 anni, a bordo di una Peugeot 208, si schiantò contro un terrapieno nella zona industriale. Un automobilista di passaggio ha immediatamente lanciato l'allarme. Un'ambulanza inviata al centro operativo 118 dell'ospedale Mazzoni arrivò immediatamente sul posto, un veicolo dei pompieri per rimuovere l'automobilista che era intrappolato e una pattuglia di agenti di polizia municipali. Tuttavia, quando i 118 operatori sanitari sono arrivati ??sul posto, si sono subito resi conto delle gravissime condizioni di Catia Ciotti. La donna è morta poco dopo.