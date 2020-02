Cristina Marino mostra il pancione : Argentero è al settimo cielo

La gravidanza disi sta esaurendo ed ad aprile partorirà la prima figlia di. Nel frattempo, posa, sensuale come sempre, per il settimanale Grazia, mostrando con orgoglio la sua pancia nuda. Il suo partner rivela: “si sono incontrati nel 2015 sul set di "Vacanze ai Caraibi" e una grande armonia è stata immediatamente creata tra loro, dando vita a una sensazione più grande : “”.Subito dopo aver acquistato una casa insieme a Milano (dopo aver vissuto insieme prima a Roma e poi a Torino) e quando l'odore dei fiori d'arancio era già sentito nell'aria, arrivò la gravidanza. Sarà una femmina che nascerà tra poche settimane, ma il nome non è stato ancora scelto : “” ha spiegato la futura mamma.