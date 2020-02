Coronavirus ultime notizie: rinviata Juve-Inter, scuole chiuse per un’altra settimana

Lombardia, scuole chiuse per un'altra settimana. Da parte del governo c'è "sostanziale aderenza alle nostre richieste". Lo ha spiegato l'assessore alla previdenza della, Giulio Gallera. Ci sono ancora alcuni approfondimenti da fare ma per quanto riguarda le scuole, la sospensione dell'attività "sarà prolungata per un'altra settimana".

La Football League ha deciso di posticipare cinque partite di Serie A in programma per questo fine settimana fino al 13 maggio. Tra questi anche l'atteso grande incontro tra Juventus e Inter, che doveva essere giocato a porte chiuse, visibile solo agli abbonati e in diretta TV. Le altre partite rimandate sono Milano-Genova, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e Udinese-Fiorentina. Secondo i rapporti di Reuters, che riporta dichiarazioni di membri della Football League che preferiscono non essere menzionati, il fatto che televisori e tifosi non vogliano che le partite si svolgano in stadi vuoti è la base del rinvio.

Vi sono 43 casi di positività al coronavirus registrati in Piemonte. Di questi, solo uno è stato confermato dal college of health, mentre gli altri sono in attesa di convalida. In particolare, ci sono 35 casi ad Asti, 3 a Torino, 3 a Novara e 2 a Verbano-Cusio-Ossola. I ricoverati sono uno a Torino, 3 al Cardinale Massaia di Asti e 3 al Maggiore di Carità a Novara. Nessuno è in terapia intensiva. Attualmente ci sono 13 casi in piena regola di coronavirus in Campania. Nel dettaglio nove a Napoli, due a Caserta, uno a Vallo della Lucania (Salerno), uno nella zona di Benevento. Secondo il governatore, verrà segnalato chiunque non adotti un comportamento corretto in questa fase di emergenza. Casi di pazienti positivi al Corononavirus in Veneto. Secondo la Regione, 191 persone sono infette, 40 in più rispetto a venerdì pomeriggio (151). Di questi, 109 sono pazienti asintomatici, 35 quelli attualmente ricoverati in ospedale e 11 pazienti in terapia intensiva. Sei sono pazienti dimessi dagli ospedali e messi in isolamento. L'aumento maggiore (13 casi) è stato registrato a Treviso.

822 sono infettati in Italia da Coronavirus. I dati provengono dal commissario straordinario Angelo Borrelli. Il numero tiene conto anche delle 21 vittime - altre 4 - e dei pazienti guariti. Primo caso di una persona residente nel Lazio, una donna di Fiumicino che era stata comunque a Bergamo. Nella zona di Lodi, gli ospedali sono in allerta con 51 nuovi ricoveri. Oggi verrà dimesso da Spallanzani Niccolò, il 17enne bloccato due volte in Cina a causa della febbre. Da lunedì, invece, gli uffici postali nella "zona rossa" riaprono al pubblico.