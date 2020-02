Decreto Coronavirus : scuole chiuse per 8 giorni in 3 regioni

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri unche introduce misure di sostegno economico per le famiglie, i lavoratori e le imprese nella zona più colpita dall'emergenza del. "", ha annunciato il Sottosegretario di Stato al Primo Ministro, Riccardo Fraccaro, annunciato su Facebook. "".

Nelle regioni più colpite - Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna - ci stiamo muovendo verso un'estensione di una settimana della chiusura delle scuole. Oggi è attesa una decisione di Conte. Nonostante le speranze dei governatori Zaia e Bonaccini, che contano a breve di riaprire le scuole, le scuole chiuderanno da oggi a sabato prossimo nelle tre regioni più colpite dall'epidemia. Altre quattro regioni - Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia e Marche - dovranno riaprire scuole di tutti i livelli. Nelle tre regioni interessate, anche le università sono bloccate, che stanno attivando corsi a distanza (le università riaprono in Friuli e in Trentino). Le dimostrazioni pubbliche sono vietate per otto giorni. Riapertura graduale e contingente per musei, teatri, cinema e luoghi di cultura. Sempre per quanto riguarda gli istituti scolastici, il decreto introduce la norma “salva anno” per gli studenti, che deroga al limite dei 200 giorni minimi per la validità dell’anno scolastico nelle scuole chiuse per l’epidemia di COVID-19.