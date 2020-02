A Vieni da me Alessandra Mussolini scoppia in lacrime : L'effetto che mi fa papà

Alessandra Mussolini è stata ospite di "", durante l'intervista aha raccontato aneddoti e dietro le quinte della sua famiglia e ad un certo punto è stata commossa. Dopo le lacrime arriva la solita ironia : «», ha detto ammettendo anche la sua ipocondria.

Tutto dopo la messa in onda delle immagini con suo padre. Era il 2002 e cantavano insieme in "Domenica In". Parlando delle nonne ha detto: «Ho due rami che esplodono ma nella mia famiglia hanno sempre comandato le donne. Noi i mariti non li consideriamo, contano fino a un certo punto». Oltre a sua zia, un'attrice famosa in tutto il mondo, aveva due nonne ingombranti. Uno ha gettato le cotolette quando si è arrabbiato, l'altro le zuppe. La nonna Rachele, la moglie di Benito Mussolini, era molto severa: suo padre preferiva mostrare a suo nonno cattivi voti a scuola. Nonna Romilda non ha mai perdonato Sophia Loren alla dedicazione dell'Oscar a suo marito Carlo Ponti : «Lei ha fatto di tutto per la figlia, come Anna Magnani in ‘Sei Bellissima’, c’è voluto molto tempo prima che lo superasse».

Poi sulla situazione economica della sua famiglia: «Zia Sophia aveva una villa bellissima con cavalli e piscine. Casa nostra era grande quanto la stanza in cui lei si cambiava le parrucche. Lei ha sempre pensato che con cotanto cognome non avrei potuto fare strada nel mondo dello spettacolo».

Il denaro non era a casa sua e quando lei e sua sorella lo indicarono a sua madre, Maria Scicolone sottolineò che almeno erano unite. In realtà, i genitori si separarono quando aveva quattro anni e suo padre fece un'altra famiglia : «». Sul papà un aneddoto e una ferita mai rimarginata: «».

Poi dopo il filmato e la commozione: «Vedi che effetto che mi fa papà, sono da psicanalisi, ma ci credo poco. Mi psicanalizzo da sola con le cotolette». La Mussolini ha parlato anche della musica e della televisione. «Quando ho cantato in Giappone Cristiano Malgioglio mi ha salvato», ha dichiarato sull’autore di alcune sue canzoni. Si è poi tolta qualche sassolino dalla scarpa: «Pippo Baudo mi ha inguaiato, non è mai stato un colpo di fulmine tra noi. Mi dava delle canzoni da cantare il giorno prima e il giorno dopo non me le ricordavo e cantavo in playback. Ero stressata al massimo, non mi sono pentita, ma mi massacrava».