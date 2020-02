Arrestata la mamma che aveva abbandonato il bambino nel passeggino a Roma

La madre del bambino abbandonato giovedì di fronte alla stazione Termini di. La donna fu rintracciata a Bologna da Polfer. Era su un treno che lasciò Roma e andò a. In effetti, nella tarda serata di giovedì si era diffusa la notizia di una Roma, precisamente in via Principe Amedeo, nella zona della stazione Termini. Avvolto in una copertina e collocato in una carrozzina. Quindi abbandonato in una strada trafficata a Roma per un'ora in cui il trambusto diventa più intenso, o nel tardo pomeriggio. Sembra essere il gesto di una madre disperata che ha portato una donna ad abbandonare un bambino in una carrozzina a Roma nella zona della stazione Termini.

Il passeggino è stato lasciato su un marciapiede in via Principe Amedeo non lontano dai terminal della stazione e dai capolinea di alcuni autobus nelle ore di punta: probabilmente la donna voleva essere sicura che il bambino potesse essere salvato e accolto. In effetti, un passante lo notò e si sporse per guardare dentro e vide il bambino che dormiva profondamente. Quindi alzò l'allarme. Le forze dell'ordine, oltre a prendersi cura del bambino affidato alle cure dei medici, hanno immediatamente controllato le telecamere nell'area. Dalle immagini è emerso che ad abbandonare la sedia a rotelle sarebbe stata una donna vestita di nero con un cappuccio in testa e una ragazza di circa tre anni tra le braccia.

Si cercano anche testimoni per capire se conoscessero la donna, se forse avesse frequentato la zona o se si fosse rivolta ad alcune associazioni di assistenza e carità. Gli elementi suggerirebbero una storia di indigenza. Il bambino è stato infatti trovato in buone condizioni dai medici, è ben nutrito e curato e risponde a tutti gli stimoli. L'ospedale, d'altra parte, ha già attivato i servizi sociali che si prenderanno cura del bambino che verrà affidato, almeno per il momento, agli assistenti sociali.