Allerta Coronavirus, prezzi folli mascherine e Amuchina : Gdf controlla Amazon e EBay

L'Unità di Polizia Economica e Finanziaria dellaha effettuato acquisizioni di documenti e dati negli uffici dinell'ambito delle indagini da parte dei procuratori Tiziana Siciliano ed Eugenio Fusco sulle "" delle vendite di maschere, gel disinfettanti e altri prodotti per la salute negli ultimi giorni di emergenza del. Per il momento il file viene addebitato a persone sconosciute. C'è speculazione sui prezzi delle "necessità di base". "Stiamo offrendo la massima collaborazione alle autorità competenti", afferma Amazon sui controlli.

Negli ultimi giorni, praticamente dall'emergenza del coronavirus "scoppiata" in Italia, maschere e gel igienizzanti per le mani hanno raggiunto prezzi folli. In molte aree, specialmente nelle regioni del Nord Italia con più casi di coronavirus, le farmacie e i supermercati hanno esaurito le scorte dei dispositivi di protezione indicati per Covid-19 e molti su Internet hanno iniziato a vendere a 200, 300 euro ogni semplice maschera che normalmente costerebbe pochi euro. E c'è anche chi è riuscito a fare scorta di maschere in tempo e ora le sta vendendo a prezzi esorbitanti sfruttando la paura innescata dal coronavirus.

Discorso simile per prodotti disinfettanti come l'Amuchina: mentre il prezzo di vendita è normalmente di circa 3 euro, una bottiglia di Amuchina in questi giorni può persino costare 50 euro. Su Amazon, gli aumenti di prezzo a volte raggiungono il 700%: in un annuncio apparso 12 confezioni da 80 ml di Amuchina Xgerm costano 200 euro, quindi circa 16,60 euro per ogni confezione. Un altro inserzionista fa ancora di più: 4 pezzi da 80 ml di Amuchina Xgerm (totale 320 ml) a 79 euro, quindi 19,75 euro per ogni confezione.