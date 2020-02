Hanno picchiato un anziano cinese : Francesco Facchinetti prende a schiaffi due ragazzi

Francesco Facchinetti finisce in una rissa. L'ex cantante ha raccontato di un episodio di intolleranza e razzismo legato alla fobia del Coronavirus che si sta diffondendo da alcuni giorni, soprattutto nelle regioni Lombardia e Veneto, dove si registra il maggior numero di casi. Facchinetti ha spiegato nelle sue storie su Instagram di essere molto agitato dicendo che è uscito dall'auto e che ha notato ragazzi che stavano insultando una persona anziana di origine cinese. L'uomo era stato preso di mira e accusato di aver diffuso, insieme ai suoi compatrioti, il virus in Lombardia: «Gli hanno detto cinese di m**, vattene via, è colpa tua se c’è questa malattia».



Reati a cui Francesco Facchinetti non è stato in grado di superare e insieme a uno dei suoi collaboratori ha detto di aver scelto di intervenire per spiegare ai ragazzi che non era affatto così, sperando di farli ragionare : «Ho cercato di spiegare che il signore anziano non c’entrava niente, finché a un certo punto hanno iniziato a tirare i sassi a questo povero anziano. Ma in che mondo di m.... siamo? Io e il mio collaboratore ci mettiamo in mezzo perché la scena era cappricciante, uno di questi ragazzi tira un pugno a questo signore che cade per terra. Non ci ho visto più, so che sono un 40enne padre di famiglia, ma li ho presi a schiaffi tutti e due ma a chiaffi talmente forti a questi due c... che mi fa ancora male la mano. Andatemi a denunciare, non mi importa, ma se i vostri genitori non vi educano, sarà la strada ad educarvi».

Poi lancia un appello: «Mi raccomando a tutti, prima di trarre conclusioni su qualcuno, dovete informarvi, nel nostro paese c’è una tale ignoranza totale. Siamo peggio del terzo mondo, perché lì hanno problematiche serie e non si coportano da trogloditi come noi. Una scene raccapricciante. Ho pena per voi».